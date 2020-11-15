Salihli'ye yıllık 2 buçuk milyon metreküplük yeni içme suyu kaynağı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kuraklık ve su kaynaklarının azalması nedeniyle Salihli'ye 2 buçuk milyon metreküplük yeni su kaynağı kazandıracak. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından 5 kilometrelik terfi hattı ve 200 tonluk içme suyu deposunun inşaatına başlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren kuraklık ve su kaynaklarının azalması nedeniyle içme suyu yatırımlarına devam ediyor. MASKİ, il genelinde olduğu gibi Salihli ilçesinde de mevcut su kaynaklarının arttırılması için yeni projeler geliştiriyor. Salihli'de daha önceden açılan su kuyuları için yeni içme suyu terfi hattı ve 200 tonluk içme suyu deposu yapılıyor. İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir de Şube Müdürü İlker Kılıç ve Salihli MASKİ İlçe Şefi Emin Dikici ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Salihli'ye kazandırılacak yeni içme suyu kaynaklarının bir buçuk ay sonra tamamlamayı planladıklarını söyleyen İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, “Salihli'de daha önceden açılan su kuyularımızın terfi hattı ve biriktirme deposu inşaatına başladık. Depomuzun kapasitesi 200 tondur. 5 kilometrelik terfi hattını depoya bağlayarak ilçemize yıllık 2,5 milyon metreküplük yeni su kaynağı sağlayacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızın su sıkıntısı yaşamaması amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Salihli İlçemize önemli bir hizmeti daha kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.