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Salihli'yi sağanak yağmur ve dolu vurdu

Manisa’nın Salihli ilçesinde aniden bastıran ve etkili olan dolu ve sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde aniden bastıran ve etkili olan dolu ve sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış nedeniyle sürücüler ile yayalar, zor anlar yaşadı.


Salihli'de aniden bastıran dolu ve sağanak yağışı nedeniyle kent merkezi sular altında kalırken, yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika boyunca süren yağış sonrası göle dönen cadde ve sokaklarda ise sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli rüzgar ve dolu yağışı nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken dolu nedeniyle arabalarda zarar gördü.


Özellikle ilçedeki Kurudere, Fevzipaşa, Kocaçeşme Mahallelerinde yollar araç ve yaya trafiğine tamamen kapanırken Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tıkanan mazgalları açarak suları tahliye etmeye çalıştı.



Statta şok görüntü


Öte yandan şiddetli dolu yağışının ardından Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan İsmail Doğan Erdinç Stadı beyaz bürünürken, stattaki dolunun büyüklüğünü gören vatandaşlar ise şok yaşadı.

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