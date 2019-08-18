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Saman deposunda çıkan yangın, 300 balya samanı küle çevirdi

Manisa’nın Kula ilçesinde bir depoda çıkan yangında 300 balya saman küle döndü.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir depoda çıkan yangında 300 balya saman küle döndü.


Yangın, saat 11.00 sıralarında Kula'ya bağlı Ayazören Mahallesi'nde bir saman deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ayazören Mahallesi'nde yaşayan Osman Pala, kendisine ait saman deposundan duman çıktığını fark etti. Saman deposundan çıkan yangını gören Pala ve mahalleli vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar bir yandan kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışan mahalleli, bir yandan da samanların bulunduğu barakayı boşaltmaya başladı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.


Jandarma ekipleri yangın ile ilgili tahkikat başlattı.

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