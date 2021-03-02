Şampiyon judocu babasının izinde gidiyor

Manisa'yı turnuvalarda başarı ile temsil eden, kulübe şampiyonluklar ve madalyalar kazandıran Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcularından Dilara Akdemir'in antrenörlüğünü babası Orhan Akdemir yapıyor. 16 yaşında siyah kuşak 1. dan sahibi sporcu 7 yıldır judo yaparken; Yunusemre Belediyespor forması ile il birincilikleri ve bölge şampiyonlukları bulunuyor. 40 yıldır judo sporu yapan antrenör Orhan Akdemir'in ise 11 Türkiye şampiyonluğu, Balkan 3'üncülüğü ve Uluslararası Boğaziçi Turnuvası şampiyonlukları bulunuyor. 50 kez milli takım forması giyen Orhan Akdemir, 1996 yılından bu yana da başarılı sporcular yetiştiriyor. 7 yıldır Yunusemre Belediyespor Kulübünde judo antrenörlüğü yapan Orhan Akdemir kızının da judo sporunu seçmesinin kendisine çok büyük mutluluk verdiğini belirtiyor. Baba Akdemir duygularını, “Dilara'nın da bu sporu seçmesi ve başarılı olması gurur veriyor. İnşallah azimle çalışmasının karşılığında Yunusemre Belediyespor forması ile büyük başarılara imza atar, şampiyonluklar ve madalyalar kazanır” sözleriyle özetledi.

Yunusemre Belediyespor Kulübü judo sporcusu Dilara da judo sporunu severek yaptığını ve Yunusemre Belediyespor Kulübü'nde çok mutlu olduğunu ifade etti.