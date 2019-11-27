İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şampiyon judoculara tebrik ziyareti

Spor Toto Ümitler Judo Mix Müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olarak 1.

lige yükselen Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcuları antrenmanlarına başladı. Şampiyon sporcuları ziyaret eden Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, başarılarından dolayı kutladı.


Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Türkiye Şampiyonu olarak 1. lige yükselen Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı antrenman yaptıkları Yener Kahyalar Judo Salonunda ziyaret etti. Ziyarete Sportif Direktör Sedat Öngider, Bireysel Branşlar Sorumlusu Güliz Onater de eşlik etti. Judo antrenörleri Ali Atmaca, Halil Atmaca, Orhan Akdemir, Osman Öztürk, Cengiz Akdemir ve sporcuları tek tek kutlayan Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'ın selamlarını iletti. Yakalanan Başarının gurur verici olduğunu belirten Şişmanlar, “Başarı çok çalışmanın sonucudur. Bu anlamda sizleri kutluyorum. Belediye olarak sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi.


Dereceye giren sporculara tişört hediye edilirken; sporcular şampiyonluk kupasını Cengiz Şişmanlar'a takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.