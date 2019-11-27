Şampiyon judoculara tebrik ziyareti

lige yükselen Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcuları antrenmanlarına başladı. Şampiyon sporcuları ziyaret eden Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, başarılarından dolayı kutladı.

Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Türkiye Şampiyonu olarak 1. lige yükselen Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı antrenman yaptıkları Yener Kahyalar Judo Salonunda ziyaret etti. Ziyarete Sportif Direktör Sedat Öngider, Bireysel Branşlar Sorumlusu Güliz Onater de eşlik etti. Judo antrenörleri Ali Atmaca, Halil Atmaca, Orhan Akdemir, Osman Öztürk, Cengiz Akdemir ve sporcuları tek tek kutlayan Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'ın selamlarını iletti. Yakalanan Başarının gurur verici olduğunu belirten Şişmanlar, “Başarı çok çalışmanın sonucudur. Bu anlamda sizleri kutluyorum. Belediye olarak sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Dereceye giren sporculara tişört hediye edilirken; sporcular şampiyonluk kupasını Cengiz Şişmanlar'a takdim etti.