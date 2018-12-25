Şampiyon judocuya bir ödül de federasyondan

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon judocusu Mert Şişmanlar'a bir ödül de Türkiye Judo Federasyonundan geldi. 2018 yılı içerisinde elde ettiği başarılar nedeniyle Mert Şişmanlar, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz tarafından plaket ve altınla ödüllendirildi.

2018 yılı içerisinde Dünya Judo Şampiyonalarında madalya kazanan 4 sporcudan biri olmayı başaran Mert Şişmanlar, 2018 yılında Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu, Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu, Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un judo branşındaki gururu Mert Şişmanlar bu yıl da başarılı bir sezon geçirdi ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 2'ncisi, Gençler Dünya Şampiyonası'nda Dünya 3'üncüsü ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi olmayı başararak, Olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti.