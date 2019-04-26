Şampiyon kupasını aldı

Süper Amatör Küme Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-offlarını lider olarak bitirerek şampiyon olan Yunusemre Belediyespor'a şampiyonluk kupası Yunuspark'ta düzenlenen törende Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur tarafından takdim edildi.

Süper Amatör Küme Bal Play-Off'ları 6. maçında Alaşehir Belediyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 12 puan ile lider olarak BAL'a çıkan Yunusemre Belediyespor'a şampiyonluk kupası Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur tarafından takdim edildi.

Yunuspark'ta gerçekleştirilen kupa takdim törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Yunusemre Belediyespor Sportif Koordinatörü Sedat Öngider, Yunusemre Belediyespor Teknik Direktörü Serol Emlek ve futbolcular katıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kupa töreninde yaptığı açıklamada “Takımımızın bu ekip ile BAL'da başarılı olacağını düşünüyorum. Manisamıza hizmet eden gelecek nesiller için güzel tesislerimizi sizlerin hizmetine kazandıracağız. Alt yapıya çok önem veriyoruz. 2 bine yakın sporcumuz var. Çocuklarımızın spor yapacağı ortamı hazırlamak için gerekli çalışmalar yapıyoruz bundan sonrada yapacağız. Şampiyon takımımızı tebrik ediyor, BAL'da başarılar diliyorum” dedi.

Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, başarılarından dolayı emeği geçen herkesi tebrik ettiğini kaydetti.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, “Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye bize verdiği maddi ve manevi destekten dolayı çok teşekkür ederim. Bu kupanın kazanılmasında emeği olan değerli antrenörümüze, teknik direktörümüze, futbolcularımıza ve tüm emekçi kardeşlerimize çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

Yunusemre Belediyespor İkinci Başkanı Gürkan Koyuncu da, “5 senede spor anlamında çok başarılar elde edildi. Kardeşçe mücadele edilip şampiyon olundu. Bu dostluk ve kardeşlik sonucu bu kupa kazanıldı. Ben herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Yunusemre Belediyespor Teknik Direktörü Serol Emlek ise, “Kısa zaman içerisinde bu başarıyı Belediye Başkanımız ve kulüp başkanımızın destekleri ile elde ettik. Futbolcu kardeşlerimiz ile uyum içerisinde çalışıp başarıyı kazandık. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, tarafından şampiyonluk kupası takdim edildi.