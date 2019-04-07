Şampiyon kupasını Başkan Ergün'ün elinden aldı

Bölgesel Gelişim Ligi'nde 3. Grup'ta sezonu 52 puanla zirvede tamamlayan ve kulüp tarihinde Akademi Liglerinde ilk şampiyonluğa imza atan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı, Mümin Özkasap Stadı'nda bugün oynanan Menemen Belediyespor maçı öncesinde şampiyonluk kupasını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün elinden aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, Kulüp Genel Müdürü Alpaslan Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve futbolcuların hazır bulunduğu törende açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Göreve geldiğimiz günden itibaren hep altyapının önemi belirtmiş ve birçok spor tesisimizi Manisamıza kazandırmıştık. Fikri Bayrıl Spor Tesislerini yeniledik, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde son noktaya geldik. Hep gençlerimize önem verdik. Bugün de U-15 takımımızın şampiyonluk kupasını vermek üzere buradayız. Ben bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. İnşallah bu başarıların devamı gelecek. Bizim tek amacımız Atatürk'ün işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmektir" dedi.

Başkan Cengiz Ergün'ün konuşmasının ardından alkışlar eşliğinde Manisa Büyükşehir U-15 futbol takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı.