Şampiyon Manisa, Konya maçına hazırlanıyor

com Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) şampiyonluk ipini göğüsleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ligin son haftasında 8 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da Beysu Konya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Basketbol Ligi'ndeki (TBL) mücadelesi ile taraflı, tarafsız herkesin takdirini kazanan ve son haftaya girilirken şampiyonluğunu ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Beysu Konya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Önümüzdeki sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Manisa BBSK, Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Salonu'ndaki antrenman neşeli bir atmosferde geçti. Mücadele 8 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da Konya'da oynanacak.

Çaylan: “Manisa için çok önemli bir başarıya imza attık”

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, uzun bir sezonu çifte kupayla kapattıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Biz, sezon başında hedefimizin şampiyonluk olduğunu her mecrada ilan etmiştik. Bu yolda da ilk olarak sezon öncesi Federasyon Kupası'nı kazanarak bu hedefimizde ne kadar iddialı olduğumuzu da ortaya koyduk. Sezona özellikle deplasmanda iyi başlayamamış olsak da sezonun ilerleyen bölümünde yakaladığımız ivme ile bütün hedef maçlarımızı kazanarak liderlik koltuğunu rakiplerimizden devraldık. Ligin bitimine bir hafta kala da şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bu şampiyonluk da en büyük pay sahipleri oyuncularımız ve teknik ekibimiz ile birlikte bize her an destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e, Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Güzgülü'ye de bir kez daha teşekkür ediyorum. Manisa için çok önemli bir başarıya imza attık” dedi.