Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen, 7 kulübün katılımıyla 2 ay süren U10 Cumhuriyet Kupası turnuvasında şampiyon Salihli Belediyespor oldu.

Salihli Belediyesi ve Sportal Mağazası öncülüğünde düzenlenen turnuvaya Salihli Belediyespor, Ankaspor, Sanayispor, Salihlispor, Özgençlerbirliği Spor, Fenerbahçe Futbol Okulu ve Genç Aslanlar Spor Kulüpleri katıldı.

Ali İhsan Karayiğit Stadı'nda oynanan maçlar sonrasında şampiyon Salihli Belediyespor olurken, 2'nciliği ise Salihlispor ve Ankaspor paylaştı.

Şampiyon olan ve derece elde eden U10 Takımların kupalarını veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz “Bu turnuvanın amacı, yaş gruplarındaki sporcuların maç tecrübesi kazanması ve antrenmanlarda öğrendiklerini sahaya yansıtması olduğu gibi, en önemlisi ise dostça ve arkadaşça futbol maçları yapmalarını sağlamaktır” dedi.

Ayaz, turnuvadaki gösterdikleri centilmenlikten dolayı tüm takımları ve hocalarına teşekkür etti.