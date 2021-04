Şampiyon sporcular başarılarını Başkan Akın ile paylaştı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şampiyon genç sporcular Eren Gökmen, Sude Gündüz, Sudenaz Karataş, Perrun Şahin ile Şimal Seyman'ı makamında misafir etti. Başkan Çetin Akın, “Sporun her alanında ortaya koydukları başarılarıyla Turgutlu'muzu ve ülkemizi gururlandıran genç sporcularımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Çetin Akın, Antalya'da düzenlenen ve 28 ülkeden 2200 sporcunun katıldığı 6. Uluslararası Kick Boks Avrupa Kupası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Turgutlulu genç sporcular Eren Gökmen, Sude Gündüz, Sudenaz Karataş, Perrun Şahin ve Antrenörleri Tayfur Özcan ile Manisa'da düzenlenen Aerobik Jimnastik Türkiye Şampiyonasında şampiyon olan, Turgutluspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Seyman'ın kızı sporcu Şimal Seyman'ı belediyede ağırladı. Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser ile Turgutluspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Seyman'ın da katıldığı ziyarette Başkan Çetin Akın genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Turgutlulu sporcuların elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu belirten Başkan Çetin Akın, “Sporun her alanında ortaya koydukları başarılarıyla Turgutlu'muzu ve ülkemizi gururlandıran genç sporcularımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi ‘zeki, çevik ve ahlaklı' sporcuların yetişmesi ve ülkemizi gururla temsil etmeleri için gereken tüm desteği göstereceğiz. Sporcularımızın her zaman ve her koşulda yanlarında olacağız” dedi.