Şampiyon sporcular sevinçlerini Kaymakam Yıldırım ile paylaştı

Düzce'de gerçekleştirilen Türkiye Genç Kızlar Badminton müsabakalarında Behiye Bodur, Fadime Metin, Ravza Bodur, Tuğçe Damar'dan oluşan Selendi Anadolu Lisesi Badminton Takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Selendi'ye dönen şampiyon sporcular kendilerine büyük destekler sağlayan Kaymakamı Ali Yıldırım'ı şampiyonluk kupaları ile makamında ziyaret ettiler. Sporcuları tebrik eden Kaymakam Ali Yıldırım devamını beklediklerini belirterek hocaları Okan ve Zeliha Demir, Fırat İkiz ve Okul Müdürü Murat Daban'a teşekkür etti. Sporcuların ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Genlik Hizmetleri Spor Müdürü Sait Bozer, Okul Müdürü Murat Daban, Okan ve Zeliha Demir ile Fırat ikiz de eşlik etti.