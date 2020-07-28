Şampiyonlar Turgutlu'da

Turgutluspor, Turgutlu'da görkemli bir törenle karşılandı. Şampiyon takım şampiyonluk kupasıyla şehir turu attı ve şampiyonluğu tüm Turgutlu bir arada kutladı.

TFF 3.lig 2.grup play off'un da finalde Karşıyaka'yı penaltılarla geçen ve şampiyon olarak 2.lige çıkan Turgutluspor, Antalya'dan kente döndü. Taraftar şampiyonları Atatürk Bulvarında karşıladı. Üstü açık bir araç ile şehir turu atan kırmızı siyahlıları Turgutluspor taraftarı bağrına bastı.

Kırmızı siyahlılar Atatürk Bulvarını bayram yerine çevirirken Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Turgutluspor Kulüp Başkanı Hüseyin Güleç, Teknik Direktör Cüneyt Biçer, teknik heyet ve oyuncular büyük coşku yaşadılar.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın:" Biz bir ligde 2 sene üst üste oynamayız dedik ve başardık, kupayı Turgutlu'ya getirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, aslan yürekli oyuncularımız sahada herkese cevabını verdi. Başta yönetimimizi, hocamızı, oyuncularımızı, teknik kadromuzu, emekçilerimizi yürekten kutluyorum. Bu kupada büyük bir emek var"dedi.