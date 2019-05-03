Şampiyonluğu atlarıyla oynayarak kutladılar

Yapılan müsabakalar sonunda Manisa İl birinciliğini finalde karşılaştığı rakibi Selendi Beypınar Atlı Cirit Takımını 5.5'e-14 yenen Selendi Atlı Cirit Takımı şampiyon oldu. Şampiyon olan takımın sporcuları davul zurna eşliğinde geleneksel oyunlarla şampiyonluklarını kutlarken, atlarıyla da köroğlu oyununu oynadı.

Manisa Şampiyonu olan Selendi Atlı Cirit Takımı Türkiye Şampiyonasında direkt yarı final oynama hakkı elde ederken Beypınar Atlı Cirit Takımı da çeyrek finalde federasyon tarafından belirlenecek tarihlerde yarı finale çıkmak için mücadele edecek.

Selendi Vali Muzaffer Ecemiş Cirit sahasında 30 Nisan'da başlayan ve 2 grup halinde bugün tamamlanan müsabakalarda gruplarında birinci olan Selendi Atlı Cirit Takımı ile Selendi Beypınar Atlı Cirit takımları finalde karşı karşıya geldi. İlçe Kaymakamı Can Atak ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Özgül, Manisa İl Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda cirit severin izlediği müsabakanın Başhakemliğini Uşak Bölgesi hakemi Hüseyin Yılmaz, orta hakemliklerini Ali Şentürk, Nurettin Eker, Masa hakemliğini Mesut Çelik, Çizgi hakemliklerini Büşra Yıldız ve Fatih Tükenmez yazı hakemliğini Muhammet Güldaş'ın yaptığı 40'ar dakikalık 2 devre halinde oynanan final maçını rakibi Beypınar'ı 5.5'e -14 yenen Selendi Atlı Cirit Takımı şampiyon olarak direkt yarı final maçları oynamayı hak kazandı. Selendi Beypınar Atlı Cirit Takımı da çeyrek final maçları oynamaya hak kazandı.

Maç sonunda centilmence birbirlerini tebrik eden sporculara madalyalar verilirken şampiyon olan Selendi Atlı Cirit takımı kaptanına Kaymakam Can Atak kupasını takdim etti. İkinci olan Beypınar takımına da eski Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Ramazan Gürcan kupasını takdim etti.

Maç sonunda Selendi Atlı Cirit Takımı sporcuları galibiyeti kutlayıp yöresel oyunları oynarken, davul zurna eşliğinde atları da Köroğlu oyunu oynadı. Ayrıca müsabakalar sonunda Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Özgül, İlçe Kaymakamı Can Atak ile Belediye Başkanı Nurullah Savaş adına Belediye Meclis üyesi Ramazan Gürcan'a plaket verdi.