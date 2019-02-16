İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şampiyonluk sevincini Başkan Kayda ile paylaştılar

Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde şampiyon olarak adını Bölgesel Amatör Lige yazdıran Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, kazandıkları şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya götürdü.

Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak adını Bölgesel Amatör Lige yazdıran Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, kazandıkları şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya götürdü.


Antrenör Murat Öztürk yönetimindeki Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, 4 takımın yer aldığı grupta sezonu şampiyon tamamlayıp, adını bir üst lige yazdırdı. Şampiyon basketbolcular kazandıkları şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya götürüp, sevinçlerini Başkan Kayda ile paylaştı. Zorlu geçen sezonun ardından grubu şampiyon tamamladıklarını belirten Antrenör Murat Öztürk, “Şampiyon olup, adımızı bir üst lige yazdırdık. Amacımız basketbol kültürünü Salihli'de yaşatmak istiyoruz. Hedefimiz önümüzdeki sezon 2. Lig'e yükselmektir.” dedi.


Şampiyon basketbolcuları kutlayan Başkan Kayda da başarılı basketbolculara bölgesel amatör ligde başarılar diledi.


Ziyarette şampiyon basketbolculara Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım ile Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.