Sanayi ve Teknoloji Komisyonu'ndan "sanayi" değerlendirmesi

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, "İki ay önce bu geziyi yapsaydık herkes 'Ne olacak bu Türkiye'nin hali' diye sorgulama aşamasına gelecekti. Ama dün gördük ki sanayicilerimiz, 'Bize nasıl teşvik verebilirsiniz?, Rekabet eksiklerimizi nasıl ortadan kaldırabilirsiniz?, Dünya ile mücadelemizde nasıl yardımcı olabilirsiniz?' diye gelecek ile ilgili önemli sorular sormaya başladılar. Karamsarlığın ortadan kalktığı, heyecanın belli bir miktar üst seviyeye doğru çıktığını görmüş olduk" dedi.

Manisa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte dün Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları gezen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyonu üyeleri, işadamlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri toplantıların ardından incelemelerine bugün de devam etti. Komisyon üyeleri Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Semra Kaplan Kıvırcık'ın ev sahipliğinde kahvaltılı programda buluştu. Kahvaltılı programın ardından dün gerçekleştirilen Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki incelemelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, sanayide karamsarlığın ortadan kalmaya başladığını söyledi. Türkiye ekonomisi üzerinde dış güçlerin operasyonlar yaptığını söyleyen Elitaş, "Türkiye 2013 yılından itibaren çeşitli operasyonlarla karşı karşıya kaldı. Bu arada seçim sürecinin ortaya çıktığı, siyasi gerginliğin hat safhaya ulaştığı süreçte dış mihrakların yaptığı operasyonların da alıcısının, etkisinin fazla olduğunu gördük. İnşallah 31 Mart seçimleri bittikten sonra bundan sonraki süreçte 4 yıl seçimsiz bir süreçte Türkiye'nin gerçeklerinin daha sağlıklı ve daha sağduyulu bir şekilde masaya yatırılması ortaya çıkacak" dedi.

"Sanayide karamsarlık ortadan kalktı"

10 Ağustos tarihinde en yüksek oranları gören döviz nedeniyle sanayicilerin bir dönem karamsarlık yaşadığını ancak bu karamsarlığın ortadan kalkarak yerini heyecana bıraktığını söyleyen Elitaş, "2018 yılında erken seçim kararı alındıktan sonra birdenbire dış operasyonlarla 10 Ağustos tarihinde pik yapan döviz fiyatları kamuoyunda, sanayicilerde ve bütün toplumda bir huzursuzluk ve rahatsızlık beraberinde getirmişti. İki ay önce bu geziyi yapsaydık herkes 'Ne olacak bu Türkiye'nin hali?' diye sorgulama aşamasına gelecekti. Ama dün gördük ki sanayicilerimiz, 'Bize nasıl teşvik verebilirsiniz?, Rekabet eksiklerimizi nasıl ortadan kaldırabilirsiniz?, Dünya ile mücadelemizde nasıl yardımcı olabilirsiniz?' diye gelecek ile ilgili önemli sorular sormaya başladılar. Karamsarlığın ortadan kalktığı, heyecanın belli bir miktar üst seviyeye doğru çıktığını görmüş olduk. Çünkü karamsarlık döneminde herkes yarın ile ilgili beklentilerinin olmadığı, günü kurtarmak için ne gibi çareler üretilebilir gibi konuları gündeme getirirken, bugün gerçekten insanların yatırım, üretim ve ülke ekonomisine katkıyla ilgili 'Ne yapabilirizin tartışıldığı bir toplantı oldu" ifadelerini kullandı.

TÜİK'in açıkladığı Ekonomi Güven Endeksi oranlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Elitaş, "Bugün görüyorum ki TÜİK'in açıkladığı 'Ekonomi Güven Endeksi'nde 9.6'lık bir artış söz konusu. Önümüzdeki günlerde bu güven endeksinin daha iyi bir noktaya doğru gelmesiyle heyecanın zirve yapacağı ve Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulup yeni bir sürece büyüme eğrisine gireceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Yüksek teknoloji ürünleri ihracatını 10 seviyelerine ulaştırmak için gayret göstermeliyiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Endüstri 4.0 ile ilgili desteklerin bulunduğunu söyleyen Elitaş, "Eskiden Ekonomi Bakanlığındaydı, şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 'Endüstri 4.0' ile ilgili destekleri söz konusu. Amaçlarımız Türkiye ihracat yapısında şu anda 4-4.5 civarında yüksek teknoloji ürünleri ihracatı var. Yüzde 30 civarında da orta yüksek teknoloji ürünleri var. Biz yüksek teknoloji ürünlerinin önce yüzde 5 daha sonra yüzde 10 seviyelerine ulaştırmak için gayret göstermeliyiz. Bununla ilgili mantalite değişikliğine ihtiyaç var. Üreticinin, sanayicinin ve bu noktalarda katkı sağlayacak kültür ve birikimi olan insanları çalıştırması gerekiyor. Paydaşlar devletin yaptığı imkanlardan tam olarak haberdar değiller. Bürokrasi ve ilgili kurum ve kuruluşlar bunları anlatmaları lazım. Sadece ilgili olanlar konuyla ilgili bilgi sahibi. Ama ilgisiz olanlar bu çerçevede dinleyerek bilgi sahibi olma imkanı bulmuş oluyorlar" dedi.

Üniversiteler ile sanayinin bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Elitaş, "Bilim dünyası ile üretim dünyasını yan yana getirmek en önemli unsurlardan birisi. Sektör, sanayiciler, üniversitelerden talep etmeyi; üniversiteler de bu bilgilerini teorik bazda değil gerçek hayatla bütünleşmiş şekilde sunmayı kavrayabilmeleri çok önemli. Teorik ile pratiği birleştirmek en zor işlerden biri. Üniversite pratik yönden bu işleri yapmak için önemli bir iş" diye konuştu.

"Üniversitelerimiz sanayiye fikri olarak destek olacak bir konuma gelmek mecburiyetindeler"

Üniversitelerin sanayiye bilgi aktarması gerektiğini belirten Elitaş, "Bizim vasıfsız işçiye ihtiyacımız var. Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 10.2'yken Manisa gibi gelişmiş illerimizde hem vasıflı hem de vasıfsız işçinin çalışan ihtiyacının olduğunu görüyoruz. İki türlü bir açık var. Öbür taraftan da çalışmak istemeyen, iş beğenmeyen bir grup var. İnşallah bunları bir araya getireceğiz. Bu üniversite sanayi iş birliği ile aşılması gereken önemli konulardan birisi. Üniversitelerimiz sanayiye fikri olarak destek olacak bir konuma gelmek mecburiyetindeler" dedi.

Komisyon üyeleri kahvaltılı programın ardından Manisalı işadamlarıyla görüşmelerine devam etti.