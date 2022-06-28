Sanayi Yıldızspor iç transferde 4 oyuncu ile anlaştı

İmza törenine Başkan Erhan Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Ramazan Yıldız, Yüksel Yıldız, Sportif Direktör Bülent Gökkaya ve oyuncular katıldı. Manisa Sanayi Yıldızspor'un başarısı için mücadele etmeye devam edeceklerini aktaran oyuncular, yeniden anlaşma sağladıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Kulüp Başkanı Erhan Yıldız ise, “İç ve dış transfer için adımlarımızı atıyoruz. Kısa zamanda transferi bitirmeyi hedefliyoruz. Anlaştığımız isimler var ve önümüzdeki günlerde açıklayacağız” diye konuştu.

Bülent Gökkaya Sportif Direktörlüğe getirildi

Öte yandan BAL temsilcisi Manisa Sanayi Yıldızspor'da Sportif Direktörlük görevine Bülent Gökkaya getirildi. Kulüp Başkanı Erhan Yıldız, sezon öncesi çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Geçen sezon takımımız başarılı bir sezon geçirdi. Bu başarıların önümüzdeki süreçte de devam edeceğine inanıyoruz. Hem Bülent hocamıza hem de kulübümüze hayırlı olsun" dedi. Son olarak Sportif Direktör Bülent Gökkaya ise, “Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Bana bu görevi layık gören başta Başkanımız Erhan Yıldız'a ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Allah utandırmasın” şeklinde konuştu.