Sanayiciler TOGG'un piyasaya çıkışını heyecanla bekliyor

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın, “Uluslararası rekabet aşamasında ülkemiz için önemli yatırım ve girişimlerden birisi olan TOGG'un piyasaya çıkışını heyecanla bekliyoruz.” dedi.

Manisa'nın Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Başkanı Faruk Aydın, TUTSO Ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada TUTSO olarak pazartesi günü TOBB öncülüğünde girişimleri gerçekleşen ‘O Türkiye'nin Otomobili TOGG' üretim tesislerini gezmek için düzenlenen programa katılacaklarını söyledi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ve tüm yatırımcıları tebrik eden Aydın, “Pazartesi günü TOBB öncülüğünde girişimleri gerçekleşen ‘O Türkiye'nin Otomobili TOGG' üretim tesislerini gezmek için düzenlenen programa katılacağız. Uluslararası rekabet aşamasında ülkemiz için önemli yatırım ve girişimlerden birisi olan TOGG'un piyasaya çıkışını heyecanla bekliyoruz. Bu girişimin gerçekleşmesi noktasında birleştirici gücü ve azmi nedeni ile TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu tebrik ediyor, yatırımcılarını ve emeği geçen tüm ekibi kutluyorum" dedi.