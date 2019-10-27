Sancak Derneğinin gençleri yaşlılarla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinleri Sancak Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı İbrahim Gümüş ve derneğin genç üyelerini misafir etti. Gençlerle yaşlıların buluşmasında büyüklerinden önemli tavsiyeler alan gençler bu tip ziyaretleri sık sık gerçekleştireceklerini belirtti.

"Apartman hayatı yalnız ihtiyarların sayısını artırıyor"

Sancak Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı İbrahim Gümüş yaptıkları ziyaret hakkında şunları söyledi: "Manisa Sancak Derneği olarak gençlerle Huzurevini ziyaret ettik. Büyüklerimizle birlikte güzel bir vakit geçirdik. Hediyelerimizi takdim ettik. Hayır dualarını aldık. Sevgiyi ve paylaşmayı çok özlemişler. Hikayelerini dinlediğimizde toplumumuzun aile yapısının ve ilişkilerinin geldiği nokta gerçekten üzücü. En çok apartman hayatının birlikte yaşamayı olumsuz etkilediğini, tedbirler alınmaz ve böyle giderse yalnız ihtiyarların sayısının her geçen gün artacağını müşahede ettik. Özellikle bizlere, belediyelere ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına büyük görevler düşüyor. Özellikle gençlerimizin ilgisinden çok memnun oldular. Çok dua ettiler."