Sancaklıbozköy TOKİ konutları için geri sayım başladı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapılacak 400 konutluk TOKİ projesi için yüklenici firma alanda şantiye kurulumuna başlarken; Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

TOKİ tarafından Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapılacak 400 sosyal konut için yüklenici firma inşaat sahasında şantiye kurmaya başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz'e proje hakkında bilgi veren Başkan Çelik, “Sancaklıbozköy mahallemiz belediye başkanlığımız döneminde belediyemizden ve hükümetimizden ciddi yatırımlar alan bir bölge. Bulunduğumuz alanda TOKİ konutlarının yapımına başlanıyor, hemen karşı tarafta yine içerisinde açık ve kapalı düğün salonlarının yer alacağı bir tesisin ihalesini yaptık, yakın zamanda temelini atacağız. Hizmetlerimiz devam ediyor. Sayın valimizi de bilgilendiriyoruz. Gördüğümüz yüz dönümlük alanda şantiye kurulumu hazırlıkları yapılıyor. 400 konut yapılacak. Bu vesileyle emeği geçen sayın valimize, milletvekillerimize ve bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler halkı için hayırlı olsun” dedi.

Sancaklıbozköy'ün örnek bir model olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Vali Karadeniz ise "Türkiye'de genel olarak bir kırsal alanın boşalması problemimiz var. Oysa burada tam tersine. TOKİ 400 konut yapıyor. Bu da burada nüfusun arttığının göstergesidir. Tarımsal üretime ne kadar önem verirsek, üreticimiz elde ettiği geliriyle ne kadar işi bir yaşam sürebilirse orada kalıcı olur. Sancaklıbozköy halkını ben tarımsal üretimleri nedeniyle tebrik ediyorum. Konutlar onların daha üst standartlarda yaşam sürmelerini sağlayacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.