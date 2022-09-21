Sancaklıiğdecik'in alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 mahalle projesi çerçevesinde Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde 800 metrelik kanalizasyon çalışmalarının ardından 10 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmasını tamamlayarak mahallenin modern bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Manisa'yı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 154 mahalle projesi ile Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesinde alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Ekipler, 800 metrelik kanalizasyon hattı ve 10 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlayarak mahallelinin hizmetine sundu. Yapılan çalışma ile mahalle modern bir görünüm kazandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir mahalle muhtarı Arif Kurtoğlu ile bir araya geldi.

Sancaklıiğdecik Mahalle Muhtarı Arif Kurtoğlu, “Hem Büyükşehir hem de MASKİ Genel Müdürlüğünden güzel hizmetler alıyoruz. İçme suyu sorunumuz çözüldü. Bambaşka bir görünüm kazanarak modern bir hale geldi. Cengiz başkanımızdan Allah razı olsun. Mahallemizin tüm ihtiyaçları giderildi. Alt yapıdan tutunda üst yapıya kadar her şey yenilendi. Sancaklıiğdecik artık çok farklı. Şahsım ve mahallelim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e hizmetlerinden dolayı tekrardan çok teşekkür ederim” dedi.