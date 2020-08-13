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Sansar, 3 ilçeyi enerjisiz bıraktı

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren termik santraldeki trafoya sansar girmesi sonucu 3 ilçe bir saat boyunca elektriksiz kaldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren termik santraldeki trafoya sansar girmesi sonucu 3 ilçe bir saat boyunca elektriksiz kaldı.


Soma ilçesinde dün gece saat 23.30 sıralarında tüm ilçeyi kapsayan enerji kesintisi meydana geldi. Kesintiden Soma'nın komşu ilçeleri olan Kırkağaç ile İzmir'in Bergama ilçesindeki bazı mahalleler de etkilendi. Soma Termik Santral'de 100 Mwa ana trafoda meydana gelen arızanın sansardan kaynaklandığı bildirildi. Akıma kapılan sansarın da telef olduğu kaydedildi. Yedek trafonun devreye alınmasıyla birlikte kesinti olan bölgelere enerji verilmeye başlandı.

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