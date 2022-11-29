Şantiyede göçük altında kalan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şantiyede toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çepnidere Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait şantiyede meydana gelen toprak kayması sonucunda Erkan M. isimli işçi toprak altında kaldı. Haber verilmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Beline kadar toprak altında kalan işçi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı alandan çıkarılarak ambulansa taşındı. Acil servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.