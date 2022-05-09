İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Dibekdere Mahallesi Çömlekçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.Ü. (25) idaresindeki 45 SA 085 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan G.Ü., ambulansla Manisa Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.


Kazada yaralanan G.Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.