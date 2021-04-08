İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şarampole yuvarlanmış kamyonet bulundu, sürücüye ulaşılamadı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Spil Dağı Milli Parkı yolunda şarampole yuvarlanmış bir kamyonet bulunurken yapılan incelemede sürücüye ulaşılamadı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Spil Dağı Milli Parkı yolunda şarampole yuvarlanmış bir kamyonet bulunurken yapılan incelemede sürücüye ulaşılamadı.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Milli Parkı yolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlanan 16 AIS 006 plakalı Ford marka kamyoneti fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede araç sürücüsüne ulaşamazken merkez itfaiye ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındı. Sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.