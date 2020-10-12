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Sardes antik kenti için 4.5 milyon liralık destek

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes antik kentinin çevre düzenlemesi ve ziyaretçi karşılama merkezinin yapımı için hazırlanan projeye 4.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes antik kentinin çevre düzenlemesi ve ziyaretçi karşılama merkezinin yapımı için hazırlanan projeye 4.5 milyon lira destek sağlandı.


Konuyla ilgili olarak Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, “2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 27.02.2020 tarihinde ilan edilen Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na (TAGDEP) sunulan projeler değerlendirildi. Zafer Kalkınma Ajansı; Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başvurusu gerçekleştirilen 'Sardes Örenyeri Çevre Düzenlemesi ve Ziyaretçi Karşılama Merkezi' projesi desteklemeye hak kazandı. Toplam bütçesi 4 milyon 501 bin lira olan proje kapsamında; ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Sardes antik kenti ziyaretçi girişine yapılacak karşılama merkezi ile turizme yönelik olarak altyapının geliştirilmesi ve ilçemizin tanınırlığının artırılması amaçlanıyor” dedi.

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