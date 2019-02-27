Sarı Meleklerin hedefi 1. Lig

Lig 3. Grupta mücadele eden ve grubunda oynadığı 20 maç sonunda 20 galibiyet alarak topladığı 59 puanla namağlup lider olarak tamamlayan Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımının yarı final etabında karşılaşacağı rakipleri ve maç programı belli oldu.

Yarı final etabında C Grubunda yer alacak olan Alaşehir Belediyespor Gaziantep Merinos, Amasya Şehzadeler Voleybol ve Balıkesir Edremit Altınoluk takımları ile karşı karşıya gelecek. 9-10-11 Mart tarihlerinde Adana'da oynanacak müsabakalara Çukurova Üniversitesi Spor Salonunu ev sahipliği yapacak. Sarı Melekler grupta ilk maçını 9 Mart Cumartesi günü Saat 16.30'da Amasya Şehzadeler Voleybol ile 2. maçını 10 Mart 2019 Pazar Günü Saat 17.30'da Balıkesir Edremit Belediye Altınoluk ve 3. ve son maçını da 11 Mart 2019 Pazartesi Günü 16.30'da Gaziantep Merinos ile oynayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu himayesinde A-B-C-D olmak üzere 4 grup ve toplamda 16 takımla tek devreli lig usulüne göre oynanacak 'Yarı Final' müsabakaları sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alacak 8 takım adlarını 'Final Etabına' yazdıracaklar. 1. Lig Yolundaki son durak olan Final Etabı müsabakaları dörderli 2 Grupta 18-19-20 Mart tarihlerinde Mersin Toroslar Spor Salonunda oynanacak ve gruplarında ilk 2 sırayı alacak toplamda 4 takım TVF 1. Lige yükselecek.

Başkan Özdemir: “Tek hedef şampiyonluk”

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Derman Özdemir, “Bayan voleybol branşında sezon başında Belediye Başkanımız Ali Uçak'ın büyük desteğini arkamıza alarak şampiyonluk hedefi ile yola çıktık. Takımımız sezon içinde aldığı sonuçlarla namağlup ve lider olarak normal sezonu tamamlayarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Şimdi önümüzde hedefimiz olan şampiyonluk yolunda oynayacağımız Yarı Final ve sonrasında Final Etabı müsabakaları var. Teknik ekibimize ve sporcularımıza güvenimiz tam. Şampiyon olarak şampiyonluk kupasını her zaman yanımızda olan ve desteğini bizden hiç esirgemeyen Belediye Başkanımız Ali Uçak'a ve Alaşehir halkına armağan etmek istiyoruz” dedi.