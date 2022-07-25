Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu yenileniyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki 4 Eylül Stadyumu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tepeden tırnağa yenileniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bakım ve onarım çalışmalarına başlanan Sarıgöl 4 Eylül Stadyumunda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İlçe stadında çalışmalarda sona gelinirken, Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım ilçenin güzel bir esere kavuşacağını belirtti. Yıldırım, Sarıgöl 4 Eylül Stadyumunun kısa bir süre içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine açılacağını müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından son güncellemelerle 10 milyon TL'nin üzerinde bir yatırımla stadın komple yenilendiğini anlatan Yıldırım, "350 kişilik eski tribün yıkılarak protokol bölümü de olan 550 kişilik yeni bir tribün yapılacak. Soyunma-hakem odaları yeniden yapılacak. Saha zemini FIFA Onay belgesine sahip olacak şekilde sentetik zeminli olarak yenilenecek. Saha zeminin yanına sentetik zeminli yürüyüş-koşu pisti yapılacak. Sahayı çevreleyen teller komple yenilendi. Işıklandırma sistemi eklenerek günün her saatinde maç yapılabilecek bir hale gelecek. Stadın yapımının tamamlanması için yıl sonuna kadar süre olmasına rağmen inşallah amatör küme maçlarımız başlamadan tüm çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, konuya özel ilgi gösteren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve emeği geçenlere şahsım ve ilçemiz adına teşekkürü borç bilirim." dedi.