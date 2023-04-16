Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'nda sona gelindi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce yıkılarak yeniden yapılmaya başlayan 4 Eylül Stadyumu'nda sona gelindi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde daha modern bir stat oluşturabilmek için yaklaşık 1 yıl önce stadın yıkılarak yerine yeni stat inşa edilmesiyle başlayan sürecin sonuna yaklaşıldı. 500 seyirci kapasiteli 4 Eylül Stadyumunda sadece tribün üstünün kapatılması çalışmalarının kaldığı öğrenildi. Yürüyüş parkuru, koşu parkuru, çim sahası, kapalı tribünü, çevresindeki ışıklandırmalar ile dikkati çeken stadyumunun nisan ayının sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

Zemini, kapalı tribünü, dört tarafında ışıklandırma çevresinin ışıklandırma çalışmalarıyla dikkat çeken 4 Eylül Stadyumu'nun ay sonunda hizmete gireceğini ifade eden Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, "Gençlik ve Spor Bakanımız ile Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Yunus Öztürk'ün destekleriyle ilçemiz güzel bir spor sahasına kavuştu. Çalışmalarda sona gelindi. Şu an sadece tribün üzerinin kapatılma çalışmalarında yarısına gelindi. Ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor" dedi.