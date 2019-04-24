Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Bilim Fuarı açıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ziyaretçilerine açıldı.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin bir yıl boyunca öğretmenleri eşliğinde hazırladığı bilimsel çalışmalar, okulda açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında sergilenmeye başlandı. Hazırlanan 24 proje için stantlar kuruldu. Çeşitli projelerin sergilendiği fuarda, okulun ''Anadolu Ateşi'' adlı halk oyunu grubu da katılımcılara özel bir gösteri sundu. Fuar hakkında bilgi veren Atatürk Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin, "TÜBİTAK 4006 Fuarı kapsamında öğrencilerimizin yıl boyunca öğretmenleri rehberliğinde hazırlamış oldukları projeleri sergiliyoruz. Toplam 24 projenin yer aldığı fuarda; güneş enerjisi ile çalışan traktör, akıllı otopark, kablosuz çalışan ampul, su ile çalışan enerji kaynakları, yararlı bitki gübreleri ve ana sınıfı öğrencilerinin çalışmaları sergilendi. Fuarımıza öğrenci velilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Öğrenci ve öğretmenlerimizin başarılarını yürekten kutluyorum" dedi.