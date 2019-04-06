Sarıgöl Belediye Başkanı Selçuk'tan açıklama

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde belediye başkanı seçilen MHP'li Necati Selçuk, dün mazbatasını aldı. MHP'li Selçuk, bugün hakkında çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu. "31 Mart Yerel Seçimleri'nde Sarıgöl'ün ve sizlerin iradesi ile tekrar bizlerden yana olmuştur." diyen Selçuk, "Yerel seçimler sırasında karşı taraftan asılsız iftiralar ve karalamalarda bulunuldu. Ama biz kimseye bulaşmadık, üslubumuzu bozmadık. Bizimle ilgisi olmadığı halde ilçemizde jeotermal santralleri aramaları için altında imzalarımız olduğu söylendi. İspat edin, dedik, edemediler. Şahsıma ve ekibime iftiralar attılar ispat edin, dedik, edemediler. Aile bireylerine karalama kampanyası düzenlendi. Lütfen saygı, lütfen seviye, dedik. Halkımız 31 Mart'ta gereken cevabı verdi.'' dedi.

Selçuk, seçimlerin geçmesinin ardından karşı tarafın kışkırtmalara devam ettiğini belirterek, "Kıymetli hemşehrilerim, 5 Mayıs 2018 tarihinde Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazar Yeri ve Oto Parkı hizmete açılmıştır. Yeni Pazar yerinde adaletli bir dağılım, doğru yapılması için gerekli gayreti gösterdik. Pazar yerlerindeki yönetmelik olarak, esnafımızın tezgahımızın yerleştirilmesi yapıldı ve esnafımızı da taahhütnameleri imzalatıldı. Yeni Pazar yeri olduğundan esnafımıza gerekli kolaylıklar gösterildi. Esnafımızın büyük bir bölümü taahhüdünü yerine getirdi. Memnuniyetlerini de tarafımız ilettiler.'' diye konuştu.

"Esnaflarımıza haksızlık yapanlar oldu"

Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

''3 Nisan 2019 tarihinde esnaflarımızın tahakkuklarını yerine getirmeleri için gerekli uyarıları yapmıştır. Zabıtamızın denetimlerinde bir kişi bir yıldan bu yana, yer tahsisi bedelini ödememiş ve diğer esnaflarımızı haksızlık etmiştir. Başka bir esnafımız da dört aydan bu yana pazarda tezgah açmamış, mazeret dahi bildirmemiş, cuma günü o vatandaşımız Pazar yerinde yer iddiasında bulunmuştur. Ayrıca bir vatandaşımız da Manisa Büyükşehir Belediyesinin hibe desteğinden yararlanmış. Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz gerekli desteği vermiştir. Bu kişiye Pazar yerinde yer olmadığı halde kendisine Belediye olarak sera ürünlerini satması için geçici yer vermiştir. Verilen yer birinci katta olup, acil girişlerin bulunduğu yerdir. Kendisine 2. katta yerin müsait olduğunu 3 Nisan'da kendisine tebligat olarak verildi. 5 Nisan Cuma günü dışarıdan aldığı bir kaç kasa domatesi tezgahına koyarak üst kata çıkmayacağını yüksek sesle beyan ederek domatesleri provoke ederek yere atmıştır. Bir başka esnafımız da mantar satmak için geçici olarak merdiven önünde satmasına izin verilmiştir. Burasının boşaltılması gerekir, sürekli şikayet aldığımız bir yerdir. Mantar satan kişi de bu provokasyon içinde yer almıştır. CHP İlçe Başkanı olay yerine gelerek 'Siz CHP'li değil misiniz?' diyerek esnaflarımızı kışkırtmıştır. Olay yerine gelen polislerin uyarıları sonucu olay yerinden ayrılmıştır. Ancak bununla da kalmayıp, Sarıgöl'ümüzü ve Belediyemizi küçük düşürmüşlerdir. Esnaflarına karşı yapılan haksızlık varsa hukuki yola gitmemişlerdir. İlçemizde yaşayan insanlarımızı üzmüşlerdir. Sosyal medyada şahsıma ve Belediyemize yaptıkları hakaret ve rencide ettikleri için kınıyorum. Hukuka baş vuracağımızı bildiriyorum."