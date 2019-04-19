İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sarıgöl Belediye Başkanından, Kaymakam Kılınç'a ziyaret

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, seçimlerden sonra mahalle ve kurumlara teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç'ı makamında ziyaret eden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından Kaymakam Çetin Kılınç'a çiçek takdim edildi.


Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un ziyaretine Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca ve Cumhur ittifakı Belediye Meclis üyeleri de eşlik etti.


Ziyaret sırasında ilçenin meseleleri hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunulduğu ziyareti değerlendiren Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Seçim sonrası bizleri makamına gelerek tebriklerde bulunan kurum ve kuruluşlara iadeyi ziyaretlerde bulunmaktayız." dedi.


Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç da, yeni dönem belediye başkanlığında Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'a başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.