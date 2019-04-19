Sarıgöl Belediye Başkanından, Kaymakam Kılınç'a ziyaret

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç'ı makamında ziyaret eden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından Kaymakam Çetin Kılınç'a çiçek takdim edildi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un ziyaretine Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca ve Cumhur ittifakı Belediye Meclis üyeleri de eşlik etti.

Ziyaret sırasında ilçenin meseleleri hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunulduğu ziyareti değerlendiren Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Seçim sonrası bizleri makamına gelerek tebriklerde bulunan kurum ve kuruluşlara iadeyi ziyaretlerde bulunmaktayız." dedi.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç da, yeni dönem belediye başkanlığında Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'a başarılar diledi.