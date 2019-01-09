Sarıgöl Belediyesi yollarda tuzlama çalışması yapıyor

Önceki gün ilçeye yağan yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yolları üç ekibin çalışmaları ile açılmasının ardından belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışmalarını da sürekli olarak yapmaya devam ediyor.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar, Güneydamları, Kahramanlar, Yeniköy, Karacaali ve Günyaka mahalle yollarında yapılan kar kürüme çalışmaların ardından bu yollarda ekiplerimiz tuzlama çalışmalarını yapmakta. Tarımsal don uyarıları da göz önüne alındığında tuzlama çalışmalarımız devam edecek." dedi.