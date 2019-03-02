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Sarıgöl Belediyesinden çevre duyarlılığı

Sarıgöl Belediyesi çevreye zarar veren naylon torbalara son vermek amacıyla pazar yerinde bez torba dağıttı.


Güzel ve temiz bir Sarıgöl için kolları sıvayan Sarıgöl Belediyesi, çevreye duyarlılık göstererek Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazar yerinde kurdukları stantta vatandaşlara bin adet çevre dostu bez poşet dağıttı. Hedeflerinin Sarıgöl'de 5 bin torba bez poşet dağıtmak olduğunu söyleyen Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Necati Selçuk, "Türkiye genelinde başlatılan naylon torba yerine doğa dostu bez torba kampanyasına Sarıgöl Belediyesi olarak bizlerde destek veriyoruz. Naylon torbaların doğada yok olması yıllar almakta. Belediye olarak ilk etapta bin adet bez torba dağıttık. Hedefimiz 5 bin bez pazar torbası olacak" dedi.

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