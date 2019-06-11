Sarıgöl caddeleri göle döndü

Sarıgöl'de ikindi ezanından sonra gök gürültüsü ile başlayan yağmur ilerleyen saatlerde şiddetini arttırdı. Şiddetli yağmur Sarıgöl caddelerini adeta göle çevirdi.

Şiddetli yağmur nedeniyle Sarıgöl Caddeleri adeta göle döndü. Sarıgöl Şehit Esin Akay Caddesindeki araçlar güçlükle ileryebildi.

Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan sel suları ilçede herhangi bir zarara yol açmadan çevre kurutma kanalına aktı.