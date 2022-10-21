İhlas Haber Ajansı

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Sarıgöl Canlı Hayvan Pazarı tedbir amaçlı 45 gün kapatıldı

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle ilçede canlı hayvan pazarının tedbir amaçlı 45 gün kapatıldığını duyurdu.



Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, mavi dil hastalığının ilçede görülmediğini ancak, tedbir amaçlı olarak 45 gün kapalı olacağını belirterek, "İkinci bir emre kadar ilçemize 45 gün süre ile küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışları yasaklandı. Bu arada her hafta cuma günleri açık olan canlı hayvan pazarımız da tedbir amaçlı kapatıldı" dedi.


Alınan karar tüm mahalle muhtarlıklarına da bildirildi.

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