Sarıgöl Çevre-Kültür ve Dayanışma Derneği büyümeye devam ediyor

Sarıgöl'de, 'Çevre için hepimiz varız' sloganı ile herkesimden katılımcılarla kurulan Sarıgöl Çevre-Kültür ve Dayanışma Derneği ilk faaliyetini Emcelli Mahallesi ziyareti ile gerçekleştirerek mahalleden üye kayıtlarını kabul etti.

Sarıgöl Çevre-Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi ve girişimci Derya Öztürk Aydın Başkanlığında ilk mahalle ziyareti Emcelli Mahallesinden başlatıldı. Emcelli Mahallesi Muhtarı Akif Karadağ tarafından ağırlanan dernek başkanı ve üyeleri mahalle kahvesinde mahalle halkı ile bir araya geldi.

Sarıgöl Çevre-Kültür ve Dayanışma Derneğinin kuruluşu hakkında mahalle halkına bilgilendirme yapan Dernek Başkanı Derya Öztürk Aydın, "İlçemizdeki doğal güzellikleri, zengin topraklarımızı korumak, ilçemizin zengin kültürlerimizi ön plana çıkararak ülkemizde ve dünyada tanıtımını yapmak önceliğimiz olacaktır." dedi.

Derya Öztürk Aydın, "Jeotermal enerji ve bu tür tehlikelerden verimli topraklarımızı korumak önceliklerimiz arasında olacak. Haftalık olağan toplantılarımızda alınan kararlarımızı da mahalle mahalle dolaşarak halkımıza anlatarak bilgilendireceğiz. İlk çalışmamızı Emcelli Mahallesinden başladık. Her hafta bir mahalleyi ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

Dernek Başkanı Derya Öztürk Aydın, mahallerden derneğimize üye kayıtları da yaptıklarını ifade eden Derya Öztürk Aydın, "Emcelli mahallemizden çok sayıda vatandaşlarımız üye oldu. Üye sayımız giderek artacak." dedi.