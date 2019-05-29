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Sarıgöl Devlet Hastanesinde iftar yemeği

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Devlet Hastanesi yönetimi tarafından organize edilen iftar programında hastane personeli, hastalar ve hasta yakınları birlikte oruç açtı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Devlet Hastanesi yönetimi tarafından organize edilen iftar programında hastane personeli, hastalar ve hasta yakınları birlikte oruç açtı.


Sarıgöl Devlet Hastanesi yönetimi tarafından hastanede iftar programı düzenlendi. Hastane bahçesinde gerçekleştirilen iftarda hastane personeli, hastalar ve hasta yakınları birlikte oruç açtı. İftar programını geleneksel hale getirdiklerini belirten Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, iftar yemeklerinde birlikte ve beraberliği pekiştirdiklerini söyledi.

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