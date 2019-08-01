Sarıgöl Diyanet-Sen'e yeni başkan

Eski Başkan Ercan Sarıbaş'ın yeniden aday olmadığı kongrede Afşar Mahallesi İmamı Mesut Savaş tek aday olarak girdiği seçimde sendikanın yeni başkanı oldu. Sendikanın yeni yönetim kurulunun ise istişare yapılarak belirlenmesine karar verildi.

Sarıgöl Afşar Barajı Dinlenme Tesislerinde gerçekleştirilen kongreye Manisa Diyanet-Sen Şube Başkanı Ahmet Özdemir, Kula temsilcisi Ali Osman Sönmez, Salihli temsilcisi Mehmet Demirtaş ve Diyanet-Sen Sarıgöl üyeleri katıldı.

Kongrede yeniden aday olmayan eski Başkan Ercan Sarıbaş, "Artık bayrağı taşıyacak genç arkadaşlara vermek için aday değilim. Görevi devralacak arkadaşıma başarılar diliyorum." dedi.

33 üyenin bulunduğu Sarıgöl Diyanet-Sen Şube başkanlığına tek aday olarak Afşar Mahallesi İmamı Mesut Savaş tek aday olarak seçime girdi. Yeni seçilen Sarıgöl Diyanet-Sen Sarıgöl Şube Başkanı Mesut Savaş ise yaptığı konuşmada, "Almış olduğum görevi en iyi şekilde yapacağım. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi. Kongrede ayrıca Sendika Yönetim Kurulu üyeliklerinin de istişare yapılarak belirlenmesine karar verildi.

Kongrenin ardından Sarıgöl Diyanet-Sen üyeleri eşleriyle birlikte piknik yaptı. Pikniğe Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan da eşiyle birlikte katıldı.