Sarıgöl Halk Eğitim sergisi beğeni topladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl boyunca açılan çeşitli kurslarda ortaya konan eserler düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl boyunca açılan kurslarda ortaya çıkan eserler düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Sarıgöl Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezinde açılan sergi Sarıgöl Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin mehter marşı ile başladı. Serginin açılışında konuşan Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, "İlçemizde halkımızdan talep gören mehter kursu, okuma yazma, muhasebe, el işleri, giyim, zeytincilik, sürü yöneticiliği gibi kurslarımızı açtık. Şimdi de yapılan çalışmaları sergileyerek gösterime sunduk" dedi.

Sarıgöl Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan sergi davetliler tarafından gezilerek beğeni kazandı. Serginin sonunda kara kalem çizimi resim tablo halinde İlçe Halk Eğitim Müdürü tarafından Kaymakam Çetin Kılınç'a hediye edildi.

Sergi hafta sonuna kadar halka açık olacak.