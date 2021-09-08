Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğünden aşı kararlılığı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü, tüm mahallelere giderek yerinde aşı uygulamasına devam ediyor.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak planlama yaparak korona virüse karşı aşılama çalışmalarına devam ediyor. Konu hakkında açıklama yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, “Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde planlama yaparak köylerimizi yapılan planlama doğrultusunda ziyaret etmekteyiz. Aşı hizmeti götürülen bölgede sağlık bakanlığımızın aşı programına dahil olan vatandaşlarımıza ulaşılarak bağışıklama hizmeti sunulmaktadır. Bu uygulama ile amacımız bir an önce hastalığa karşı vatandaşlarımızın bağışıklanmasını sağlamak ve toplumsal bağışıklama oranlarının istenen seviyeye gelerek hastalığı en aza indirmek” dedi.

Uygulamadan vatandaşların memnun olduğunu söyleyen Dr. Çelik, aşı biriminde çalışan sağlık personellerinin özveri ve azminden dolayı kendilerine teşekkür ederek bu uygulamanın devam edeceğini söyledi.