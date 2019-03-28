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Sarıgöl İmam-Hatip Anadolu Lisesi mehter takımı kurdu

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere yönelik açılan mehter kursu sonrası oluşturulan mehter takımı ilk gösterisini yaptı.


Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen kermeste Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesinin 20 öğrencisinden oluşan mehteran takımı ilk konserini verdi. Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kazım Ceyhan, "Halk Eğitim Merkezimizin desteği ile mehter kursumuzu açtık. Okul Aile Birliğimizin ve Derneğimizin büyük katkılarıyla müzik aletlerini ve kıyafetlerimizi aldık. Mehteran takımımız 23 Nisan'da ve 19 Mayıs'ta yapılacak olan törenlerde yer alacaklar. Amacımız mehter takımını okulumuzda gelenek haline getirmek." dedi.


Sarıgöl Hükümet Konağı önünde Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran Takımı yapılan gösteriyi Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç ve vatandaşlar ilgiyle izledi. Konser sonrası katılımcılar tarafından öğrenciler gösterdikleri performanstan dolayı tebrik edildi.

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