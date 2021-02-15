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Sarıgöl kar yağışı çiftçileri sevindirdi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan kar yağışı üzüm üreticilerini mutlu etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan kar yağışı üzüm üreticilerini mutlu etti.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemezken üzüm üreticileri de kar yağışından memnun kaldı. Kar yağışının en çok çiftçileri sevindirdiğini belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bademlere ve erken açan meyve ağaçlarımız zarar gördü ama,geçimimiz üzümcülük olduğundan kar tam zamanında yağdı. Üzüm için 2021 yılı verim yılı olacak. Bağcılarımız kışlık gübrelerini atmıştı. Kar yağışı nedeniyle yararlı olacak" dedi.

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