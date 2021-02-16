İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıgöl Kaymakamı korona virüs aşısı oldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Ali Arıkan, korona virüs aşısı oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Ali Arıkan, korona virüs aşısı oldu.


Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan sağlık ekipleri tarafından makamında korona virüs aşısı yaptırdı. Korona virüs nedeniyle vatandaşlara hizmet eden tüm personelin aşılama kapsamında olduğunu ifade eden Kaymakam Arıkan, "Sağlık ekiplerimiz gelerek makamımda aşılama yaptılar. 15 dakika bekleme süresi içersinde her hangi bir yan etkisini görmedim. 28 gün sonra ikinci dozu olacağım. Bakanlığın aşılama takvimine göre sırası gelen tüm vatandaşlar aaşılarını yaptırsınlar. Aşı yapıldıktan sonra yine maske, mesafe ve temizlik kurallarını bırakmamaları önem taşımaktadır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.