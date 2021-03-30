Sarıgöl kırmızı çizgisini çekti

İçişleri Bakanlığının başlattığı ve yayalara öncelik tanınmasını amaçlayan '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de gerçekleştirildi.

30 Mart'ta trafikte yayalara öncelik verilmesi için, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu ekipleri tarafından yaya geçitlerinin bulunduğu yerlere kırmızı çizgi çekilerek önceliğin yayalarda olduğu vurgulandı.

Sarıgöl'de gerçekleştirilen Kırmızı Çizgi uygulamasına Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hamza Öt, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler ellerinde taşıdıkları pankartlarla trafikte yayaların öncelikli olduklarına dair pankartlar taşıdı.

Öğrencilerle birlikte yaya geçidinden geçen Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan kırmızı çizgiye mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizdi.