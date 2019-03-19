Sarıgöl Kızılçukur sağlık ocağına kavuşuyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı bin 400 nüfuslu Kızılçukur Mahallesine, 3 aile hekiminin görev yapabileceği şekilde tasarlanan 350 metrekarelik sağlık ocağının yapımına başlandı.

Sarıgöl'ün Kızılçukur Mahallesinde 350 metrekarelik alan üzerine 1 milyon 150 bin TL maliyetle yapılması planlanan sağlık ocağının temeli geçtiğimiz günlerde atıldı. 3 aile hekimin hizmet verebileceği şekilde inşa edilecek sağlık ocağının mahalle halkına sağlık hizmetleri yönünden de büyük kolaylık sağlaması bekleniyor. Temeli atılan sağlık ocağında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kızılçukur Mahallesi Muhtarı Saim Yurttaş, sağlık ocağı yapımı için beş yıldır uğraş verdiklerini belirterek, "İlk önce eski okul yerinin İl Sağlık Müdürlüğüne devrini yaptırdım. Ardından da yatırım programına aldırdım. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan sağlık ocağımız 350 metrekarelik alan üzerinde olacak ve üç aile hekiminin hizmet verebileceği şekilde yapılacak. Sağlık ocağının maliyeti de 1 milyon 150 bin TL olacak. Sağlık ocağımızın temmuz ayında hizmete girmesini bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Yeni sağlık ocağının üç boyutlu görüntüsü de vatandaşlar tarafından beğeni topladı.