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Sarıgöl küçük Kaan için kök hücre verme yarışına girdi

Aslen Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesinden olan ve İzmir Kemalpaşa’da yaşayan Alime-Ercan Karaca çiftinin 2 yaşındaki lösemi tedavisi gören oğulları Kaan Karaca için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına Sarıgöllüler adeta akın etti.

Aslen Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesinden olan ve İzmir Kemalpaşa'da yaşayan Alime-Ercan Karaca çiftinin 2 yaşındaki lösemi tedavisi gören oğulları Kaan Karaca için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına Sarıgöllüler adeta akın etti. Minik Kaan'ın dedesi Akan Ertop da bağış alanından biran olsun ayrılmayarak destek olan herkese teşekkür etti.


Aslen Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden olan ve İzmir Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Ziraat Mühendisi Alime Karaca (33) ve Jeoloji mühendisi Ercan Karaca (35) çiftinin 2 yaşındaki çocukları Kaan Karaca'ya 2020 yılı kasım ayında lösemi tanısı konularak İzmir Ege Üniversitesinde tedavi altına alındı. Doktorların minik Kaan'ın kurtulması için tek çarenin kök hücre nakli olduğunu söylemesi üzerine Karaca Ailesi İzmir ve Manisa valiliklerine başvurarak Kızılay aracılığı ile kök hücre bağış kampanyası başlattı.


Sarıgöl Kızılay Koordinatörünün ve Manisa Kızılay Kan Merkezi seyyar aracıyla ilçede başlattığı kan ve kök hücre bağışı kampanyası ilçe Hükümet Konağı önünde gerçekleştiriliyor. Kök hücre ve kan bağışına Sarıgöl'deki eğitim sendikaları üyeleri, Sarıgöl Fenerbahçeliler taraftarları, çok sayıda vatandaş minik Kaan'ın yaşatılması için adeta sıraya girdi. Vatandaşlar, "Yeter ki Kaan kurtulsun'' diyerek kampanyaya daha fazla ilgi gösterdi. Sarıgöl'deki kampanyanın iki gün devam edeceği öğrenilirken Sarıgöl Kızılay Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, "Minik Kaan Karaca için Manisa ve İzmir ilçelerinde de kampanya başlatıldı.'' dedi.


Minik Kaan'ın dedesi Akan Ertop da bağış alanından biran olsun ayrılmayarak destek olan herkese teşekkür etti.

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