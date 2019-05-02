Sarıgöl MYO'dan tiyatro gösterimi

Ayakta alkışlanan oyunda izleyenler adeta gülme krizine girdi.

Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda sahneye konulan Mustafa Nogan Kesim'in yazdığı, Ali Kaçmaz'ın sahneye koyduğu iki perdelik 'Pişti' adlı oyun izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Üniversiteli öğrencilerin rol aldığı tiyatro gösterimi izleyenler tarafından büyük beğeni kazandı. Sahne alan öğrenciler, profesyonel sanatçıları aratmazken, iki perdelik komedi türü oyun izleyenleri gülme krizine soktu.

Çok sayıda daire amirin ve vatandaşların izlediği ücretsiz tiyatro oyunu sonunda Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Hasan Köse, oyunda rol alan öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti. Köse, "Üniversite ve halk el ele olmalıdır. Kültür birimlerimizi halkımızla paylaşmak çok güzel bir duygu. Arkadaşlarımı kutlarım." dedi.