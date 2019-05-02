İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sarıgöl MYO'dan tiyatro gösterimi

Sarıgöl Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksek Okulunun ortaklaşa düzenledikleri tiyatro etkinliği büyük ilgi gördü.

Ayakta alkışlanan oyunda izleyenler adeta gülme krizine girdi.


Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda sahneye konulan Mustafa Nogan Kesim'in yazdığı, Ali Kaçmaz'ın sahneye koyduğu iki perdelik 'Pişti' adlı oyun izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.


Üniversiteli öğrencilerin rol aldığı tiyatro gösterimi izleyenler tarafından büyük beğeni kazandı. Sahne alan öğrenciler, profesyonel sanatçıları aratmazken, iki perdelik komedi türü oyun izleyenleri gülme krizine soktu.


Çok sayıda daire amirin ve vatandaşların izlediği ücretsiz tiyatro oyunu sonunda Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Hasan Köse, oyunda rol alan öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti. Köse, "Üniversite ve halk el ele olmalıdır. Kültür birimlerimizi halkımızla paylaşmak çok güzel bir duygu. Arkadaşlarımı kutlarım." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.