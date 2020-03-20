Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazaryeri açık alana alındı. Sarıgöl Canlı Hayvan Pazarı ve kapalı tuhafiye pazarı da korona virüs salgını nedeniyle ikinci bir emre kadar kapalı tutulacak.

‘'Tezgahlar arası iki metre''

Sarıgöl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan yaptığı açıklamada, ''Tüm dünyaya etkisi altına alan Korona virüs için ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği belediye yer gösterdi. Yer olarak da Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu uygun görüldü. Stadyumda kurulan manav tezgahları arası ikişer metre aralıkta olup, esnaflarımız eldiven ve maske takmaları zorunluğu getirildi. Ayrıca Ege Bölgesinin en büyük canlı hayvan pazarı unvanı olan Sarıgöl Belediyesi canlı hayvan pazarımızda tehlike geçene kadar kapatıldı.'' dedi.