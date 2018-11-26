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Sarıgöl Türk Eğitim Sen kahvaltıda buluştu

Sarıgöl Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen kahvaltıda gelen üyeler istişare toplantısı yaptı.


Türk Eğitim Sen üyeleri düzenlenen kahvaltılı programda bir araya geldi. Sarıgöl Belediyesi Siteler Mahallesi Park Kafetarya'da bir ayara gelen öğretmen ve aileleri birbirleriyle taşıma ve istişarelerde bulunma imkanı buldu. Sarıgöl Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Fahri Sarıtaş, "Türk Eğitim-Sen Sarıgöl Şubesi olarak üyemiz olan arkadaşlarımız ve eşleri ile kaynaşma amaçlı kahvaltı düzenledik. Kahvaltıda eğitim sorunlarını masaya yatırdık. Bu arada Ulu önder Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit öğretmenlerimizin ve halen görevde olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutladık" dedi.


Düzenlenen kahvaltılı toplantıya Manisa Türk Eğitim-Sen İl Başkanı Mustafa Atalay, Sarıgöl Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı Akif Kılıçaslan, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, öğretmenler ve aileleri

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